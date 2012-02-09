НУ: ручний розподіл субвенцій регіонам є джерелом корупції

Ручний розподіл субвенцій регіонам є джерелом політичної корупції та інструментом прямого контролю нинішньої влади над органами місцевого самоврядування.

Про це заявив народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Коли Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ говорить про необхідність відмовитися від ручного механізму при розподiлi коштів регіонам в держбюджеті на 2012 рік, то треба нагадати, що саме чинною владою під його керівництвом в 2010 році було прийнято новий Бюджетний кодекс, який передбачає надмірну централізацію фінансових ресурсів та створює умови для їх непрозорого розподілу урядом», - зауважив він.

«Це дає сьогодні можливість уряду при розподілі регіональних субвенцій керуватися не об’єктивними критеріями, а інтересами мажоритарників від влади, які сподіваються в такий спосіб здобути перемогу на окрузі», - стверджує народний депутат.

В.МАТЧУК переконаний, що прийняття нового Бюджетного кодексу привело до суттєвого скорочення частки власних доходів місцевих громад та зростання залежності місцевих бюджетів від державного. За його словами, відбулося скасування цілого ряду вагомих для місцевих бюджетів джерел власних надходжень, таких як дорожній збір, податок на рекламу, ринковий збір. При цьому на місцеві бюджети перекладено витрати на окремі соціальні програми, які раніше фінансувалися на центральному рівні.

Депутат підкреслив, що обсяг фінансів, що виділяються урядом для місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень, значно менший за реальну потребу. Безсистемний розподіл бюджетних ресурсів в минулому році призвів до того, що органи місцевої влади в кінці року не мали коштів навіть на зарплати бюджетникам, констатував В.МАТЧУК.

Він також зауважив, що для того, аби відновити реальне самоврядування місцевих громад, необхідно, щоб за рахунок власних податкових надходжень вони могли фінансувати близько 70% своїх потреб.

Для цього, за словами В.МАТЧУКА, треба розширити доходну базу місцевих бюджетів, збільшивши частку доходів, що залишаються на місцях. Зокрема, забезпечити зарахування до відповідних місцевих бюджетів 100% податку з доходів фізичних осіб.

«Розподіл бюджетних субвенцій має відбуватися на основі чітких критеріїв, таким чином, щоб місцеві бюджети отримували достатній обсяг ресурсів для фінансування делегованих повноважень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на відкритті десятої сесії парламенту шостого скликання 7 лютого, наголосив, що кошти держбюджету між регіонами мають розподілятися на основі справедливих критеріїв, що об’єктивно враховують стан розвитку регіонів. «У зв’язку з цим за моїм дорученням уряд готує зміни до державного бюджету України на 2012 рік, якими буде перерозподілено регіональні інвестиційні субвенції на зазначених засадах», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.