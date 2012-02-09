«Вперед!» закликає громадськість підтримати звернення до ПАРЄ

У п’ятницю, 10 лютого, як наступний крок з реалізації Маніфесту громадянської солідарності активісти «Вперед!» проведуть мітинг під стінами Качанівської колонії у Харкові, де утримується Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, співголова Громадянського руху «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ зазначив, що причиною громадського невдоволення стало невиконання владою України рішення ПАРЄ щодо опозиційних лідерів Ю.ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

«Ми звертаємося до Парламентської Асамблеї Ради Європи з проханням визнати лідерів української опозиції політичними в’язнями. Разом з тим, ми вимагаємо, щоб влада виконала вимоги європейської спільноти. У своїй резолюції ПАРЄ чітко вимагає звільнити Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА та забезпечити їхню участь у парламентських виборах 2012 року. Усе це зафіксовано у Зверненні громадян України до ПАРЕ, яке під час мітингу підпишуть громадянські активісти», - сказав він.

Як зазначив А.ПАНАЕТОВ, підписання звернення є наступним кроком в реалізації Маніфесту громадянської солідарності, що був підписаний в День Соборності громадськими активістами та представниками деяких опозиційних партій. Тому, за його словами, до участі у мітингу, а також до підписання звернення, запрошуються усі громадські організації та демократичні партії.

«Ми переконані, що спільність дій усіх громадянських та опозиційних політичних сил з пріоритетних для України питань стане запорукою демократичного розвитку нашої країни в майбутньому. Сьогодні саме звільнення Ю.ТИМОШЕНКО є тим наріжним каменем, який визначить подальший шлях України. Тому ми закликаємо учасників Комітету опору диктатурі, та політичні сили Віталія КЛИЧКА і Анатолія ГРИЦЕНКА приєднатися до нашої ініціативи», - зазначив А.ПАНАЕТОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української соціал-демократичної партії, народні депутати України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА та Євген СУСЛОВ підтримують ініціативу громадянських лідерів звернутися до ПАРЄ.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, раніше вона та Є.СУСЛОВ підписали Маніфест громадянської солідарності з лідерами громадянських рухів та сьогодні вважають своїм обов`язком разом із ними боротися за звільнення лідерів української опозиції. «Ми прийняли рішення підписати Звернення до ПАРЄ. Закликаємо й інших опозиційних політиків підтримати ініціативу громадськості та підписати це звернення», – заявила вона.

Крім цього, повідомляє прес-служба, Н.КОРОЛЕВСЬКА та Є.СУСЛОВ під час перебування у Харкові планують потрапити на територію Качанівської колонії. Раніше лідер УСДП звернулася до начальника слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області з проханням дозволити їй зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО.

Також в цей день народні депутати візьмуть участь у круглому столі на тему «Права людини як основа української державної політики», який відбудеться у приміщенні Харківського економіко-правового університету. До участі в ньому запрошені лідери громадських організацій, правознавці, адвокати та правозахисники.

Нагадаємо, 26 січня 2012 року ПАРЄ ухвалила резолюцію «Функціонування демократичних інститутів в Україні». У ній перед владою України ставиться вимога звільнити Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА та допустити їх до участі у парламентських виборах цього року.

22 січня 2012 року лідери громадських рухів, а також Н.КОРОЛЕВСЬКА (УСДП) та Микола КАТЕРИНЧУК («Європейська партія України») підписали Маніфест громадянської солідарності. Також до Маніфесту приєднався лідер громадської організації «Громадянська ініціатива» Анатолій ГРИЦЕНКО.