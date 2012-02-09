Тимошенко перевели в нову камеру?

Станом на 9 лютого згідно постанови слідчого за кримінальною справою запобіжний захід екс-прем`єру Юлії Тимошенко у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі не застосовується.

Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України.

"Таким чином Тимошенко в Качанівській виправній колонії з четверга відбуває покарання згідно вироку Печерського суду Києва, яким вона засуджена до 7 років позбавлення волі", - уточнили в прес-службі.

"Разом з тим, вона згідно вимог Кримінально-процесуального кодексу продовжує знайомитись з матеріалами даної кримінальної справи", - додали у відомстві.

Одночасно ДПтС України повідомляє, що "перешкод для її захисників, а саме для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, не має".

"Режим та умови утримання засудженої Тимошенко в Качанівській виправні колонії відповідають нормам чинного законодавства", - запевнили в службі.

Як відомо, до цього часу Тимошенко утримувалась в камері медичної частини Качанівської виправної колонії.

У четвер СБУ вирішила не подавати до суду подання щодо продовження терміну утримання Тимошенко під вартою.

Українська правда