Луценко обізвав прокурорів дебілами

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ прибув за викликом прокуратури до Печерського районного суду Києва, щоб надати свідчення у справі за екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Як відомо, О.ТУРЧИНОВ свого часу візував подання МВС про зарахування водієві екс-міністра Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ цивільного стажу до загального міліцейського.

Як передає кореспондент УНІАН, перед прибуттям О.ТУРЧИНОВА сьогодні зранку суд завершив допит експерта Галини ІЛЬЧУК, яка давала судово-економічну оцінку нарахуванням зарплати, пенсії, вислуги років Л.ПРИСТУПЛЮКУ. В ході сьогоднішнього допиту, відповідаючи на запитання адвокатів, експерт зауважила, що у своїх висновках надавала не категоричні, а умовно категоричні оцінки, які, як сподівалася, знайдуть підтвердження в ході судового слідства. Також Г.ІЛЬЧУК зазначила, що вона не надавала експертної оцінки тому, «чим свято відрізняється від урочистих заходів». Під час її допиту в залі засідань виникла суперечка між Ю.ЛУЦЕНКОМ та представниками держобвинувачення, яких екс-міністр двічі обізвав дебілами, за що отримав від головуючого в процесі два зауваження.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.