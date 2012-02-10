Близнюк: Генеральна прокуратура розбирається з «Нафтогазом»
З`ясовують, чому не йдуть розрахунки
Генеральна прокуратура України перевіряє НАК «Нафтогаз України» щодо розрахунків за спожитий газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК повідомив під час селекторної наради з регіонами.
«Генеральна прокуратура розбирається з «Нафтогазом», чому не йдуть розрахунки», - сказав міністр.
Він також звернувся до керівництва регіонів з вимогою підвищити рівень розрахунків за спожитий газ, оскільки "можливі судові позови".
Як повідомляв УНІАН, за даними НАК «Нафтогаз України», підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий у 2012 році газ 1,857 млрд. грн.
На 6 лютого ц.р. підприємства ТКЕ з початку року спожили природного газу на суму 2,5 млрд. грн., сплатили – 597,4 млн. грн., зокрема пільгами і субсидіями – 30,8 млн. грн.
Середній по Україні рівень розрахунку за газ становить 24,3%.
Також, за даними НАК «Нафтогаз України» заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий у 2011 році газ становить 6,054 млрд. грн., а середній рівень розрахунків за газ у 2011 році – 64,1%.