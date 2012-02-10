Янукович зустрівся з головою ФПУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує ініціативу профспілкових комітетів щодо покращення діалогу влади та профспілок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це після зустрічі з главою держави повідомив голова Федерації профспілок України Юрій КУЛИК.

«Ми мали можливість обговорити проблеми, які сьогодні цікавлять і профспілки, і державу. Це, перш за все, посилення, поглиблення соціального діалогу між державою і профспілками», – сказав голова ФПУ.

За словами Ю.КУЛИКА, під час зустрічі обговорювалися питання підвищення заробітної плати, зайнятості населення, відновлення роботи підприємств.

«І звичайно, це були питання розвитку громадянського суспільства. А в контексті розвитку громадянського суспільства – питання підвищення ролі профспілок», – наголосив він.

На переконання голови ФПУ, для вирішення зазначених питань необхідно налагодити у регіонах постійний діалог влади, роботодавців та профспілкових організацій.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі Федерації профспілок України, Ю.КУЛИК також порушив низку питань, зокрема щодо вдосконалення соціальної складової державного бюджету України на 2012 рік, легалізації зайнятості та зарплат, погашення заборгованості з виплати зарплат, посилення безпеки праці трудящих, ефективного поєднання державного і громадського контролю за додержанням трудового законодавства, подолання бідності тощо.