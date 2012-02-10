Рибаков дає Забзалюку час до понеділка: або віддасть гроші дітям, або...

Лідер депутатської фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор Рибаков вважає, що Роман Забзалюк повинен віддати гроші на лікування хворих дітей

«Я не буду давати оцінку професійному провокатору Роману Забзалюку. Те, що він просив гроші на лікування і те, що скористався довірою - моєю і моїх колег, - це проблема його совісті.

Я про інше. Де гроші? Де тисячі доларів, які Забзалюк обманним шляхом виманив у нас на лікування? Якщо він здоровий і гроші не пішли на лікування - вимагаємо негайно публічно віддати ці гроші хворим дітям. Інакше Забзалюк не тільки аферист, але і злодій. А злодій повинен сидіти у в`язниці.

Ми даємо Забзалюку час до понеділка: якщо до 10:00 ранку понеділка, 13 лютого, він не передасть публічно гроші, які ми дали йому на лікування, в одну з дитячих лікарень України (на його вибір!), ми будемо вимагати негайного взяття під варту Забзалюка", - наводить слова Рибакова Обозрєватєль