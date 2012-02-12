Томенко: на Вінниччині влада намагається зірвати вибори

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що влада намагається зірвати довибори депутата Вінницької обласної ради.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, 26 лютого мають відбутися довибори депутата Вінницької обласної ради по одномандатному мажоритарному округу № 19 у Липовецькому районі замість депутата від Народної партії, що вибув.

Водночас, зауважив М.ТОМЕНКО, виборча кампанія супроводжується не лише постійними скандалами, але і жорсткою боротьбою проти опозиційних кандидатів. Зокрема, за його словами, кандидата від партії «Батьківщина» неодноразово намагалися зняти з реєстрації.

«Нині ж влада вирішила піти іншим шляхом та відмовитися в повному обсязі фінансувати довибори», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що до нього як до заступника голови ВР звернувся голова обласної територіальної виборчої комісії, який поінформував, що Вінницька обласна рада та Вінницька обладержадміністрація свідомо намагаються зірвати вибори через недофінансування.

Як заявив М.ТОМЕНКО, він уже звернувся до уряду і Центральної виборчої комісії з вимогою розібратися у цій ситуації.