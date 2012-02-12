Тягнибок: Об'єднана опозиція стовідсотково переможе в 115 округах

Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК вважає, що об'єднана опозиція на осінніх виборах у Верховну Раду стовідсотково здобуде перемогу в 115 мажоритарних округах і за 70 округів ще побореться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кременчуці Полтавської області.

За його словами, сьогодні «Батьківщина», «Фронт змін» і «Свобода», а також ряд інших партій, які входять у Комітет опору диктатурі, мають усі шанси висунути в 115 округах єдиного кандидата, який здобуде перемогу.

«За 50-70 округів ми ще поборемося. І звісна річ, пройдемо за списками», - сказав О.ТЯГНИБОК.

При цьому він підкреслив, що Партії регіонів необхідно набрати 300 голосів для внесення змін до Конституції, щоб обирати Президента в парламенті.

«Утім такого не буде. Народ такого не допустить і ми переможемо», - сказав О.ТЯГНИБОК.