Іноземних лікарів, які приїхали до Тимошенко, просять оглянути Іващенка

Адвокати колишнього тимчасово виконуючого обв’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА мають намір просити іноземну групу лікарів, яка прибула сьогодні до України для проведення незалежного обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, провести аналогічне комісійне обстеження їхнього підзахисного.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

"Ми готуємо документи для звернення до міжнародної медичної групи, яка прибула для обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, провести обстеження В.ІВАЩЕНКА, стан здоров’я якого тривалий час погіршується, лікування не надається, що може призвести до критичних наслідків", - сказав він.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров'я В.ІВАЩЕНКА дуже погіршився, проте суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.

Як повідомляв УНІАН, в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними Генпрокуратури, сьогодні відбудеться нарада щодо організації роботи міжнародної медичної групи за участі німецьких, канадських та українських лікарів, представників посольств Канади та ФРН, Генпрокуратури, Державної пенітенціарної служби, Міністерства закордонних справ і Міністерства охорони здоров’я.

Після наради члени міжнародної медичної групи відбудуть до Харкова, у Качанівську виправну колонію.