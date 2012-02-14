Одеського журналіста знову кличуть на допит щодо білбордів Януковича

Редактор інтернет-газети «Погляд з Одеси» Ігор СТОЛЯРОВ заявляє, що слідчий міського УВС Одеси Сергій ЛИСИЙ вирішив знову викликати його на допит з приводу облитих червоною фарбою білбордів із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомив УНІАН сам І.СТОЛЯРОВ, капітан С.ЛИСИЙ вирішив зателефонувати до редакції наприкінці робочого дня, щоб поцікавитися, чому журналіст сьогодні вранці не з`явився на допит у Слідчий відділ Управління МВС в Одесі.

«Коли я відповів, що не був допущений в будівлю міськУВС постовим, який дзвонив по службовому телефону в кімнату № 2, але в кабінеті ніхто не брав трубку, то почув від слідчого вельми дивне пояснення: «То ж у мене в кабінеті не працює телефон», - розповів І.СТОЛЯРОВ.

«Я також визнав доречним уточнити у слідчого, як кого мене викликають на допит у кримінальній справі. Почувши, що як свідка, я ясно дав зрозуміти представникові МВС, що не був присутній при заливанні червоною фарбою білбордів із портретами ЯНУКОВИЧА. Інтернет-видання тільки опублікувало згодом фотознімки забруднених білбордів, тому не бачу підстав для бесіди в рамках слідства», - повідомив журналіст.

Також, за його словами, С.ЛИСИЙ повторив, що наполягає на його явці «у вівторок для допиту», не звертаючи уваги на той важливий аргумент, що очолюване І.СТОЛЯРОВИМ інтернет-видання «Погляд з Одеси» не є засобом масової інформації, зареєстрованим в органах юстиції України.

«Отже, причина інтересу МВС до мене як до редактора цілком може сприйматися як порушення вимог законів України», - вважає журналіст.

У той же час він заявив, що «якщо капітан ЛИСИЙ подзвонить у редакцію «Погляду з Одеси » вранці 14 лютого, як обіцяв, з метою уточнення часу нашої зустрічі, я все-таки маю намір попросити його виписати другу офіційну повістку з викликом на допит» .

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 січня в Одесі невідомі забруднили червоною фарбою дев`ять білбордів з портретом В.ЯНУКОВИЧА і текстом його новорічного поздоровлення.

УМВС України в області почало перевірку інформації про дев`ять зіпсованих білбордів, які розташовані в різних районах міста, було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україні.

11 лютого редактор інтернет-газети «Погляд з Одеси» І.СТОЛЯРОВ отримав повістку в міліцію для дачі пояснень за фактом публікації у виданні фотознімків, на яких зображені забруднені фарбою білборди В.ЯНУКОВИЧА.

Сьогодні, за словами І.СТОЛЯРОВА, він з`явився на 11.00, «як було написано у повістці, в міськУВС на допит в кабінет № 2 до слідчого С.ЛИСОГО».

Черговий намагався зв`язатися зі слідчим, однак С.ЛИСИЙ не брав трубку службового телефону.

«Після чого я запропонував черговому передати слідчому ЛИСОМУ, що приходив на його виклик, але він був відсутній на місці у зазначений у повістці час», - повідомив І.СТОЛЯРОВ.

Журналіст констатував, що «поки не зрозумів, чому слідчий ЛИСИЙ сьогодні проігнорував допит, на який сам же його викликав».

Також І.СТОЛЯРОВ припустив, що його допит не відбувся, оскільки ряд регіональних і всеукраїнських ЗМІ жваво відреагували на спробу тиску правоохоронців на нього особисто і на інтернет-газету.

12 лютого журналісти - члени Одеського відділення Незалежної медіа-профспілки України оприлюднили заяву протесту, закликавши владу «припинити міліцейське свавілля щодо редактора інтернет-газети « Погляд з Одеси » І.СТОЛЯРОВА».

«Пошуки правопорушників і юридична оцінка їх дій виходить за межі правового поля, в якому працюють журналісти. З урахуванням цього ми закликаємо припинити міліцейське свавілля щодо журналіста І.СТОЛЯРОВА і вбачаємо в діях співробітників МВС Україні чергову спробу змусити ЗМІ не публікувати факти, невигідні нинішній владі», - заявили журналісти.

Сьогодні, 13 лютого, члени Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олександр АБДУЛЛІН, Олена КОНДРАТЮК, Юрій СТЕЦЬ, Віктор УКОЛОВ, Андрій ШЕВЧЕНКО висловили протест у зв`язку з діями міліції щодо І.СТОЛЯРОВА.

Депутати зажадали від Генеральної прокуратури України «вжити заходів для перевірки законності дій МВС і захисту прав журналістів».