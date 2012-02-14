Суд над Луценком перейшов до дебатів

Сьогодні в Печерському районному суді Києва розпочалися дебати у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, дебати розпочалися з виступу сторони державного звинувачення.

Загальну позицію прокуратури, викладену на кількох десятках сторінок, оприлюднив прокурор Дмитро ЛОБАНЬ.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.