У МОЗ кажуть, що Тимошенко може вирішити сама, яким лікарям довіритися

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО може сама визначитися, з якими лікарями працюватиме в рамках роботи медичної комісії за участю іноземних фахівців, що прибула до Харкова для її медичного обстеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в аеропорту перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник медичної комісії Раїса МОІСЕЄНКО.

Вона також зазначила, що план роботи був визначений ще напередодні у Києві.

За її словами, сьогодні після знайомства з членами комісії «ТИМОШЕНКО повинна визначитися і підписати угоду про те, що вона буде працювати. Але якщо Юлія Володимирівна не погодиться з чимось, це буде враховано».

«Який обсяг обстеження, яким чином воно проходитиме, будуть це інструментальні чи амбулаторні заходи – все буде погоджено з Юлією Володимирівною», - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

Іноземні лікарі повідомили, що обстеження Ю.ТИМОШЕНКО проходитиме на гуманітарній «суворій науковій основі» і принципах конфіденційності, і висловили сподівання, що їхня робота «допоможе розв’язати цю справу».

Лікарі не повідомили, чи привезли вони якесь медичне обладнання, але зауважили, що Харків має потужну медичну базу.

«Ми оглянемо пацієнтку, а вже потім вирішимо, яку медичну допомогу будемо надавати, і намагатимемося надати ту медичну допомогу, яка є найкращою», - сказав на брифінгу лікар загальної практики Джордж РЕВА (Канада).

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО

Сьогодні, 14 лютого лікарі прибули до Харкова для обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії №54.