Тимошенко не хоче бачити лікарів МОЗ

Харків. 14 лютого. УНІАН. Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові, висловиться проти участі фахівців Міністерства охорони здоров’я України у медичній комісії, котра сьогодні проведе її обстеження.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

Адвокат наголосив, що сьогодні його не допустили до Ю.ТИМОШЕНКО, і вони не змогли поспілкуватися, але станом на вчора екс-прем’єр висловлювалась категорично проти участі лікарів МОЗ України в медичній комісії.

«За станом на вчора вона абсолютно чітко сказала, що буде заперечувати проти участі лікарів МОЗ. Вона про це подала низку заяв, у тому числі останню заяву з цього приводу вона подала минулої п’ятниці. Вона не хоче бачити лікарів МОЗ у будь-яких комісіях, які її обстежують, це її принципова позиція. Але я не розумію, чому мене сьогодні до неї не пускають. Я бачив низку людей, які заходили до неї: це представники прокуратури, керівного складу пенітенціарної служби. Я не знаю, що вони там зараз із нею роблять, як її там психологічно або непсихологічно обробляють, і що там взагалі відбувається», - обурився С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, лікарі МОЗ введені до складу міжнародної комісії для того, щоб дисбалансувати висновки іноземних медиків. С.ВЛАСЕНКО вкотре підкреслив, що медична комісія, до складу якої входять лікарі МОЗ, залежить від влади.

«Все, що відбувається у справі ТИМОШЕНКО, відбувається з однією метою, – сфальсифікувати все, що відбувається. Я вважаю, що українські лікарі введені (до складу комісії) для того, щоб дисбалансувати висновки незалежних іноземних лікарів. По-друге, комісія в складі шести людей, яких призначили в МОЗ і до яких ТИМОШЕНКО немає жодного відношення, вона не може бути незалежною, а ми завжди говорили про незалежне обстеження», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому адвокат висловив сподівання, що робота комісії не буде зірвана, а висновки іноземних лікарів відобразять реальний стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це театр абсурдний. Я дуже сподіваюся, що робота комісії не буде такою, а робота комісії буде саме медичною і, я думаю, що буде прийнято рішення, принаймні, як цього хоче Юлія Володимирівна, і її будуть оглядати лише незалежні спеціалісти, а не чиновники, яких попризначали, які повністю залежні від Міністерства охорони здоров’я, і що результати будуть об’єктивними і відображатимуть стан її здоров’я», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Сьогодні медична комісія прибула до Харкова.