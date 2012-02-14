У ГПУ кажуть, що закордонні медики почали обстеження Тимошенко

Спільна міжнародна медична комісія розпочала проведення незалежного обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії у Харкові.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«Сьогодні, 14 лютого, спільна міжнародна медична комісія розпочала проведення незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. У зв’язку з цим, раніше призначені на сьогодні слідчі дії (ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо «Єдиних енергетичних систем України») переносяться, і будуть продовжені після закінчення обстеження», - сказано у повідомленні.

При цьому у Генпрокуратурі наголосили, що захисника обвинуваченої у справі С.ВЛАСЕНКА, який бере участь у процесі ознайомлення, попереджено про перенесення слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Сьогодні медична комісія прибула до Харкова.

Сьогодні зранку С.ВЛАСЕНКО заявив, що працівники Качанівської виправної колонії безпідставно не допускають його до екс-прем’єра.