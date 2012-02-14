Янукович замінив секретаря РНБО

16:46, 14 лютого 2012
Політика
5063 0

Указ президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter