Янукович замінив секретаря РНБО
16:46, 14 лютого 2012Політика
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Указ президента
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Перед цим Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО.
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