Янукович замінив секретаря РНБО

Указ президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Перед цим Президент звільнив Раїсу БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО.

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