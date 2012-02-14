Свідка, який став на бік Луценка, звільнили з МВС

Свідка у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА звільнили з Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляє прес-служба партії “Народна самооборона”, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив під час судового засідання.

Ю.ЛУЦЕНКО зробив зауваження, що свідка Богдану ВАСИЛЕНКО на цьому тижні звільнили із МВС після її свідчень у справі екс-міністра у суді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця і позбавленням права протягом трьох років обіймати організаційно-розпорядчі посади.

Сьогодні адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ заявляв, що розслідування справи його підзахисного велося з порушеннями, зокрема слідчі чинили тиск на свідків. За його словами, «свідку ВАСИЛЕНКО слідчі погрожували звільненням з роботи в МВС; свідка МАРЕЦЬКОГО слідчі допитували до 22.00, і він, маючи проблеми з серцем, підписав протокол допиту, не читаючи його. За словами адвоката, свідки КУРКО, СОРОКА, ПРИЛИПКО, БОЙКО, ПЕРТУК, ШУМИЛО, КОШИЛЬ, ЛЕВЧЕНКО, ХОМЕНКО та інші вже у суді спростували інформацію, що міститься у протоколах їхніх допитів. Свідка БУТЕЙКА допитували з 00.25 до 01.45 – вночі».