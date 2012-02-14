У Міносвіти не можуть повірити у скандал зі студентами-«заручниками»

Інформація про те, що ректор позбавленого ліцензії Інституту екології і медицини замкнув в аудиторії студентів, які хотіли забрати свої документи, – провокація.

Про це в коментарі УНІАН заявив директор Департаменту вищої освіти Міносвіти Ярослав БОЛЮБАШ.

Він зазначив, що переведення студентів з одного навчального закладу до іншого здійснюється за двосторонньою згодою їх керівників.

Втім, наголосив Я. БОЛЮБАШ, у даному випадку з боку керівництва Інституту екології і медицини, позбавленого ліцензії 1 лютого 2012 року, узгодження заяв на переведення студентів блокувалося.

Я.БОЛЮБАШ повідомив, що представники Міносвіти зібрали заяви студентів. Зокрема, вони висловили бажання перевестися до Вінницького, Івано-франківського і Київського медичного університету.

За інформацією Я.БОЛЮБАША, зараз ректор і проректор підписують заяви студентів. «Питання врегульовано», - зазначив він.

Інформацію про те, що ректор вузу М.САЛЮТА нібито віддав наказ замкнути студентів в аудиторії, Я.БОЛЮБАШ назвав провокацією. «Я не можу повірити, що це так виглядало», - сказав він.

Також Я.БОЛЮБАШ повідомив, що всі студенти повинні бути переведені до інших навчальних закладів до 15 лютого, в іншому разі справа буде поставлена на контроль прокуратури.

Як повідомляла газета «Сегодня», секретарка М.САЛЮТИ нібито на його прохання замкнула в кабінеті студентів, які приїхали вимагати від ректора свої документи, що необхідні для переведення до інших вишів. Студенти викликали міліцію.

Батьки студентів звернулися до прокуратури і до Міносвіти. Вони стверджують, що ректор оголосив про анулювання ліцензії у виші лише 16 січня, і не хоче видавати дітям документи для переведення.

Газета зазначає, що пізніше ректор дав наказ випустити студентів.

Як повідомляв УНІАН, за 6 місяців перевірок Державної інспекції навчальних закладів Державна акредитаційна комісія України анулювала ліцензії 11 вищих навчальних закладів. У цьому списку опинився й Інститут екології і медицини.