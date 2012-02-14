Регіоналці приємно, що в уряді Азарова з'явиться жінка

Залізна витримка, прагматизм, помножений на розумну компромісність допоможуть Раїсі Богатирьовій успішно продовжити реформування вітчизняної системи охорони здоров`я. Про це, коментуючи призначення Раїси Богатирьової на посаду Віце-прем`єр-міністра України - Міністра охорони здоров`я України, заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Олена Бондаренко, повідомляє офіційний сайт ПР.

«Раїса Василівна Богатирьова, без жодного сумніву, - один з сильних менеджерів в галузі медицини. Величезний життєвий і професійний досвід дозволить їй успішно продовжити реформування вітчизняної системи охорони здоров`я. На новій посаді їй належить вирішити величезну кількість завдань із забезпечення якісною і своєчасною медичною допомогою кожного українця, який її потребує», - відзначила політик.

На переконання Олени Бондаренко, Раїса Багатирьова має для цього всі необхідні якості: залізну витримку, цілеспрямованість, а також вражаючу здатність знаходити найбільш оптимальне і ефективне рішення в найскладніших ситуаціях.

«Особисто мені як жінці в політиці приємно, що в Уряді Миколи Азарова з`явиться представниця прекрасної статі. Адже в тих колективах, де працюють жінки, переважає дипломатичність, шарм, влучність і гармонія», - підсумувала парламентар.