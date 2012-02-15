Свій перший робочий візит на посаді голови російської Державної Думи Сергій НАРИШКІН має намір здійснити до України 20 лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.НАРИШКІН заявив сьогодні в Москві.

«Дійсно, свій перший робочий візит я планую зробити в Україну. Це буде у понеділок, 20 лютого. Я зустрінуся з моїм колегою, головою Ради, й іншими колегами в Україні», – сказав С.НАРИШКІН.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2011 року С.НАРИШКІН був обраний головою Державної думи Росії шостого скликання. Раніше він обіймав посаду голови адміністрації президента РФ.

20 січня цього року в ході телефонної розмови голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і голова Держдуми Федеральних зборів Російської Федерації С.НАРИШКІН домовилися активізувати роботу Міжпарламентської комісії зі співпраці між Верховною Радою України і Федеральними зборами РФ.