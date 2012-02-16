Політолог пояснив, чому в Україні немає революції

Політологи очікують посилення революційних настроїв українців під час парламентських виборів восени 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення вони висловили на прес-конференції в Києві.

Так, директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій ТАРАН переконаний, що наразі в Україні є всі передумови для радикальних політичних перетворень.

Зокрема, це велика кількість бідних людей в країні та втрата Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ підтримки на міжнародній арені. «І у випадку будь-яких політичних заворушень всередині країни, він не матиме підтримки зовні, тоді як ті, хто виступатиме проти нього, таку підтримку матимуть», - наголосив С.ТАРАН.

Ще однією передумовою для політичних перетворень в Україні він вважає те, що «авторизація узурпації влади не мала за собою жодної мети».

Головними причинами, чому в Україні все ще не відбулася чергова революція, С.ТАРАН вважає відсутність певної технічної схеми для її проведення та відсутність морального лідера, який би міг акумулювати в собі позитивні надії українців на позитивні зміни в країні.

«Українська ситуація аварійна», - наголосив С.ТАРАН і додав, що такі «аварійні» ситуації зазвичай складаються під час виборів, тому революційних змін слід чекати під час виборчих кампаній.

Водночас, зауважив політолог, поштовхом для революційних змін у країні може стати глибоке моральне потрясіння суспільства, подібне до справи про зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

У свою чергу політтехнолог Сергій ГАЙДАЙ відзначив тенденцію до збільшення кількості протестних акцій в Україні. «Народ, доведений до точки кипіння, може бути революційним незалежно від того, чи це відбувається в арабській, слов’янській чи скандинавській країні», - сказав він.

Експерт припускає, що парламентські вибори-2012 та президентські 2015-го року пройдуть із фальсифікаціями, що спровокує революційні настрої українців.