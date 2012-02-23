Опозиція готується «вигризати» результати виборів у регіоналів

Заступник голови партії «Фронт Змін» Андрій ПИШНИЙ вважає, що опозиції доведеться відстоювати результати парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на круглому столі, організованому Інститутом Горшеніна.

А.ПИШНИЙ наголосив, що опозиції потрібні не лише десятки мільйонів прихильників, які проголосують за неї, але й мільйони тих, хто відстоюватиме результати виборів.

«Ми чітко розуміємо, як відбуватиметься процес виборів: за сценарієм Партії регіонів, результат доведеться відвойовувати», - сказав А.ПИШНИЙ.

Він зауважив, що це довели і виборчі кампанії, які нещодавно відбувалися у деяких регіонах України. За його словами, там, де опозиція висувала узгодженого кандидата і відстоювала результати, представники опозиції отримали перемогу.

«Результати доведеться вигризати. Не віддадуть вони владу», - повторив А.ПИШНИЙ, додавши, що влада навмисне збільшила фінансування правоохоронних органів, оскільки готується до фальсифікацій.

Він спрогнозував, що сама кампанія буде дуже жорсткою і відбуватиметься на тлі дуже високих протестних настроїв українців. За його даними, сьогодні 55% українців готові вийти на протест, тобто це кожен другий громадянин країни.

За словами А.ПИШНОГО, такого показника не було у країні навіть під час гіперінфляції 90-х років, а також напередодні Помаранчевої революції.

А.ПИШНИЙ зауважив, що нинішня влада розуміє, що єдина можливість утриматися при владі – це застосувати жорсткий адмінресурс під час виборів. Він підкреслив, що тому опозиція має спільно діяти і якщо буде потрібна більша консолідація, «Фронт Змін» готовий вести такі переговори.

Водночас, присутній на круглому столі народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО висловив думку, що опозиція розсвариться одразу після початку виборчої кампанії. «Кодло… КОД (Комітет опору диктатурі – УНІАН) розсиплеться, як тільки почнеться виборча кампанія», - сказав він.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО запевнив, що влада не збирається фальсифікувати вибори, оскільки вибори останніх років продемонстрували, що це неможливо.

«Реально суттєво змінити хід виборів за допомогою фальсифікацій неможливо», - сказав В.КОЛЕСНИЧЕНКО, спираючись на досвід попередніх виборів.

Також він повідомив, що сьогодні на засіданні президії фракції й обговорювалися чутки про те, що нібито Партія регіонів збирається змінити закон про вибори.

"Так от, повідомляю: у нас немає ні бажання, ні необхідності змінювати виборче законодавство", - наголосив депутат.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО нагадав, що для Партії регіонів були принципові три позиції: п`ятипроцентний бар`єр, змішана система виборів і скасування виборчих блоків.

"Все решта ми віддали на відкуп опозиції, і ми навіть не втручалися у формування другого і третього розділів закону. Нас це влаштовувало з однієї простої причини - ми чудово розуміємо, що мантри про фальсифікацію - це мантри для дітей дошкільного віку, оскільки останні дві виборчі кампанії показали, що істотно змінити результати виборів фальсифікаціями неможливо, і це (про фальсифікації) йдеться для того, щоб звинуватити когось в тому, що ти програв вибори", - відзначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Народний депутат від Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ погодився з тим, що виборчий закон ніхто змінювати не буде.

На його думку, всі розмови опозиції про плани влади змінити закон є лише політтехнологією, зокрема, щоб тим самим пояснити, чому опозиція підтримала цей закон.