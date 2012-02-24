Фронт змін: влада зриває вибори руками радника Російської академії

Політична партія «Фронт змін» заявляє, що намагання влади через Конституційний Суд переписати закон про вибори народних депутатів України є зривом виборчого процесу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Для реалізації плану зі зриву виборів Адміністрація Президента не змогла знайти нікого кращого, ніж радника Російської академії природознавства, спеціаліста в сфері нейролінгвістичного програмування, академіка Європейської академії природознавчих наук, яка не має нічого спільного зі справжньою Європейською академією наук», - зазначили у «Фронті змін», додавши, що «саме за допомогою цієї людини влада намагається реалізувати брудний сценарій зі скасування норм закону про вибори, які унеможливлюють фальсифікації».

«Влада чітко усвідомлює свою неспроможність перемогти на виборах за чинним законом, який виборола опозиція. Тому намагається його замінити на закон «про призначення народними депутатами членів Партії регіонів». Для цього знову використовується ручний Конституційний Суд, який давно перестав існувати як інституція в Україні, а є лише механізмом прийняття потрібних Президенту ЯНУКОВИЧУ рішень, що пишуться під диктовку Адміністрації Президента», - заявили у «Фронті змін».

У партії зазначили, що закон про вибори був ухвалений Верховною Радою конституційною більшістю, а Президент як гарант Конституції підписав закон, тим самим засвідчивши його конституційність.

На переконання «Фронту змін», будь-які спроби переписати виборчий закон – це зрив виборів до Верховної Ради, це шлях до визнання виборів недемократичними.

«Ми вимагаємо проведення в Україні демократичних виборів народних депутатів і обрання легітимної Верховної Ради. Спроби фальсифікації вам не вдадуться», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений в Україні Європейського комітету прав людини Вадим ГАЛЬЧЕНКО направив до КС звернення щодо одночасного балотування у парламент за списками партій та в одномандатних округах.

На думку В.ГАЛЬЧЕНКА, положенням частини 5 статті 52 закону «Про вибори народних депутатів України» de facto встановлюється обмеження на реалізацію рівних виборчих прав кандидатам у народні депутати України за ознакою членства чи наближення до політичної партії - “іншою ознакою” - і надаються привілеї списочникам, що не узгоджується з положенням частини 3 статті 3 закону, суперечить частинам 1 та 2 статті 24 Конституції України та міжнародним стандартам у галузі прав людини.