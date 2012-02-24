Янукович: чесні вибори важливіші за якийсь відсоток голосів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що для нього чесно провести парламентські вибори важливіше, ніж отримання Партією регіонів зайвого відсотку голосів.Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

Президент запевнив, що парламентські вибори 2012 року в Україні будуть чесними і прозорими, нагадавши, що це перші масштабні вибори, які відбуватимуться за нинішньої влади.

«Ми – країна цивілізована, європейська, і для нас втрата, умовно кажучи, одного відсотка, за який ми будемо боротися, – вона не матиме такого колосального значення, як втрата довіри до влади з боку суспільства», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що ставитиме завдання правоохоронцям боротися з порушеннями виборчого законодавства, не зважаючи на партійну приналежність.

«Я буду ставити відповідні завдання усім правоохоронним органам, які будуть спостерігати за порушеннями. І там не буде принципу політичного кольору тієї чи іншої партії – тільки закон», – сказав Президент.