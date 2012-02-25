Янукович не очікував, що світ впаде в істерику через справу Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що не очікував такого галасу навколо справи колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з боку світової спільноти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.

«Я не очікував, що почнеться галас з боку будь-якої країни. Я не чекав, що нам будуть вказівки давати», - сказав він.

Він погодився з висловлюванням В.КОРОТИЧА про те, що «не зрозуміло, чому розгортається така істерика навколо справи ТИМОШЕНКО», коли ніхто нічого не говорив про вироки колишньому Президент Франції Жаку ШИРАКУ та багатьом іншим. А також він не розуміє, чому створюється штучний бар’єр через справу Ю.ТИМОШЕНКО для євроінтеграції України.

«Я з деякими Вашими висловами згоден, і не просто згоден. Не те слово згоден», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.