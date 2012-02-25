Українські журналісти в Одесі ініціюють Форум незалежних ЗМІ

В Одесі українські журналісти ініціювали створення «Одеського форуму незалежних ЗМІ» і Фонду підтримки незалежних регіональних журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами цього виступили співробітники телекомпаній «ТВі» і «Нова Одеса», обласних газет «Чорноморські новини», «Південь», інтернет-видання «Погляд з Одеси». Всі вони учасники обговорення за «круглим» столом проблем щодо свободи слова, фактів цензури в Україні та інформаційної безпеки в контексті європейського вибору

Ініціаторів створення «Одеського форуму незалежних ЗМІ» підтримали голова Комісії з журналістської етики Володимир МОСТОВИЙ, Одеське відділення Незалежної медіа-профспілки, власкори центральних і міжнародних ЗМІ в Одесі, українських і зарубіжних експертів з комунікаційних технологій.

Учасники зустрічі за «круглим» столом обмінялися думками щодо проблеми забезпечення свободи слова в Україні і в Одеському регіоні зокрема, внесли пропозиції про шляхи протидії тиску на ЗМІ владних структур, організаційної та правової підтримки журналістики, принципів формування організаційного комітету зі створення «Одеського форуму незалежних ЗМІ» і Фонду підтримки незалежних журналістів.

На думку В. МОСТОВОГО, «важливо, щоб засновники і спонсори Фонду підтримки незалежних журналістів були люди, які представляють різні структури. Принаймні, це не мають бути, наприклад, люди якоїсь однієї політичної сили. Треба також докладно зважити не тільки джерела фінансування фонду, а й визначити, на що саме направити залучені кошти».

Учасники «круглого» столу, що представляють «Дзеркало тижня», «Московские новости», УНІАН, «РБК-Україна», ТРК «ZIK» та інші ЗМІ висловилися на підтримку ініціативи редакторів місцевих мас-медіа створити оргкомітет зі створення Фонду підтримки незалежних журналістів і провести в червні-липні поточного року загальнонаціональний «Одеський форум незалежних ЗМІ».