Кінах готовий бути спікером

Конкретні переговори щодо розподілу посад в керівництві Верховної Ради ще не велися. Про це повідомив народний депутат від блоку "Наша Україна" Анатолій Кінах у понеділок, 29 травня, в ефірі "1+1".

"Конкретні переговори по керівництву Верховної Ради та розподілу парламентських комітетів ще не почалися", - сказав Кінах, додавши, що "різні варіанти, безумовно, існують".

При цьому Кінах відзначив, що принциповим є те, щоб формування коаліції відбувалося не "методами примітивної торгівлі посадами або економічними ресурсами", а на основі програмних принципів, які відображають стратегічні інтереси суспільства і держави.

На питання, чи готовий він запропонувати свою кандидатуру на пост спікера, Кінах відповів: "Я не боюся відповідальності. І якщо буде виявлена довіра, я готовий працювати".

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