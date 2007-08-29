Чорновіл: провокацію з яйцем проти Януковича організував Кучма

«Інцидент з яйцем готувався не івано-франківською «Порою» і не партією «Наша Україна». Вони зіграли лише незначну роль. А головну роль відіграла адміністрація Кучми – саме ця структура й підготувала інцидент. Більше того, спеціально під цю провокацію підготовили маршрут Януковича по Івано-Франківщині», – про це сьогодні, 29 серпня, у коментарі ЗІКу заявив кандидат у народні депутати від Партії регіонів Тарас Чорновіл.

Тарас Чорновіл наголосив, що він прибув до Івано-Франківської області за кілька днів до інциденту. Тоді місцевий передвиборчий штаб кандидата в Президенти Віктора Януковича попросив Чорновола дізнатись, чи не готуються якісь провокації. «Я глянув свіжим оком, чим там пахне, і мене здивував губернатор, який просто заднім ходом покинув приміщення адміністрації спеціально, щоб я не міг побачити маршруту Януковича Івано-Франківщиною. Коли це сталося, я говорив, що треба придивитися до цього губернатора», – зазначив кандидат в народні депутати.

На запитання, чому прем’єр-міністр з 2004 року не приїжджав в Івано-Франківську область, Тарас Чорновіл відповів: «Я б не прив’язував відсутність візитів на Івано-Франківщину до тієї провокації 2004 року. Прем’єр не приїжджає, бо усе, що стосується Івано-Франківської області, вирішується під час його візитів до Львова або обговорюється у Києві. Крім того, керівництво Івано-Франківської області достатньо слабке, не має змоги забезпечити цілісну серйозну програму перебування Прем’єр-міністра», – зауважив Тарас Чорновіл.