Клюєв у Брюсселі поручився за українську ГТС

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ назвав спекуляціями заяви про відбір Україною російського газу на початку лютого цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.КЛЮЄВ заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“І те, що були невеликі спекуляції з приводу того, що Україна відбирає газ, який іде в Європу, ну це, легко сказати, неправда. Україна навіть запропонувала Росії та ЄС віддати частину свого газу зі сховищ для того, щоб збільшити постачання газу в Європу”, - сказав А.КЛЮЄВ.

Секретар РНБО також висловив стурбованість “спробами ззовні створити враження ненадійності української газотранспортної системи”.

Він наголосив, що як людина, яка тричі перебувала в уряді, двічі на посаді віце-прем’єр-міністра і один раз – першого віце-прем’єр-міністра, може впевнено заявити, що проблем з газотранспортною системою не існує.

“Вона надійно працює”, - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, якщо й потрібні для модернізації ГТС невеликі інвестиції, то їх реально знайти, і реально провести ці роботи.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ заявив, що в лютому Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений для європейських споживачів.

На початку лютого зменшення поставок російського газу спостерігалося у семи європейських країнах: Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

Австрійська компанія OMV 3 лютого повідомила про те, що “Газпром” попередив її про плановані скорочення об’ємів газу, що поставляється.