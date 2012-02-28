Іващенко заявляє, що тюремники перекручують результати його медогляду

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО стверджує, що Державна пенітенціарна служба використовує висновок медиків для тенденційного інформування суспільства з приводу реального стану його здоров’я.

Про це йдеться у його заяві, переданій агентству УНІАН його адвокатами.

Як зазначає В.ІВАЩЕНКО, приводом для заяви стало повідомлення прес-служби Державної пенітенціарної служби від 24 лютого після чергового огляду стану його здоров’я членами комісії Міністерства охорони здоров’я у медчастині Київського слідчого ізолятора.

«Мушу констатувати, - заявляє В.ІВАЩЕНКО, - що, на жаль, уже стало непристойною «традицією» використання мого комісійного медичного огляду головним чином як «інформаційного приводу» для тенденційного, неправдивого повідомлення на основі занадто вільно перекрученого тлумачення зазначеного прес-службою акту комісійного огляду».

За словами В.ІВАЩЕНКА, його адвокати уже звертали на це увагу в своєму повідомленні для ЗМІ 3 лютого, вказуючи при цьому не лише на перекручення пенітенціарною службою змісту акту, але й на довільне дописування «від себе».

«Те ж саме, - продовжує В.ІВАЩЕНКО, - дозволила собі прес-служба ДптСУ і цього разу, зокрема, без найменшого сорому в її останньому повідомленні зазначене наступне: «В акті комісійного огляду також зазначено, що лікування у спеціалізованих закладах охорони здоров’я за межами Київського СІЗО ув’язнений не потребує».

В.ІВАЩЕНКО наголошує, що насправді подібних висновків в медичному акті його обстеження немає.