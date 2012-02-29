Турчинов зізнався, що «Батьківщина» в скрутному економічному становищі

Партія “Батьківщина” знаходиться в достатньо складному економічному становищі.

Про це повідомив перший заступник глави партії “Батьківщина” Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ТВі.

"Я не повірю, що сьогодні у справжньої опозиції можуть бути зайві гроші", - заявив він.

"В першу чергу чинна влада, повністю контролюючи силові структури, створивши монополію силову, б`є по економічних джерелах підтримки опозиції", - зазначив політик.

Перший заступник глави партії уточнив, що в цьому напрямку працює СБУ і Генпрокуратура.

"Безумовно, ми знаходимось в достатньо складному економічному становищі", - зазначив Турчинов, додавши, що "тим більше підтримки у людей".

Українська правда