ЗМІ: Яценюк стверджує, що єдиний список мажоритарників сформовано

Лідер політичної партії "Фронт Змін" Арсеній Яценюк стверджує, що об`єднана опозиція вже сформувала єдиний список мажоритарних кандидатів. Таку інформацію на запит УКРІНФОРМу надала прес-служба політичної партії "Фронт Змін", посилаючись на виступ Яценюка в ефірі одного з українських телеканалів.

"Опозиції дуже важливо показати нову якість людей. В принципі владу можна взяти, а втримати її можна або так, як хоче Янукович - на багнетах, міліції, правоохоронній системі, або так, як хочемо зробити ми - через довіру людей, через те, що на наступних виборах люди проголосують, не тому що їм заплатили гроші, а тому що люди побачили в країні зміни. І для таких змін опозиція зараз вже сформувала єдиний список мажоритарних кандидатів", - зазначив А.Яценюк.

У прес-службі "Фронту Змін" також пообіцяли оприлюднити список мажоритарних кандидатів в депутати після його погодження усіма учасниками об`єднаної опозиції.

Водночас у коментарі УКРІНФОРМу народний депутат від фракції "БЮТ-"Батьківщина Сергій Соболєв повідомив, що наразі тривають серйозні переговори про єдиний партійний список. "Ми для себе плани побудували: буквально ще тиждень і ми завершуємо цю ситуацію", - зазначив депутат. При цьому він зауважив, що КОД чекає на рішення КС щодо можливості балотування одночасно по округах і за списками партій. "Ми зараз чекаємо рішення Конституційного Суду щодо можливості або неможливості балотування за округами і по списку. Від цього багато що залежить", - додав Соболєв.