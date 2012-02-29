На Кавказі зріє новий військовий конфлікт?
12:25, 29 лютого 2012Політика
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Для чого Азербайджан купив зброю в Ізраїля
Міністерство закордонних справ Ірану викликало у вівторок посла Азербайджану в Тегерані Джаваншира Ахундова. Про це повідомляють державні ЗМІ Ірану.
Тегеран прагне роз’яснень з приводу угоди між Ізраїлем та Азербайджаном, яка передбачає постачання зброї на суму близько 1 мільярда 600 мільйонів доларів. Ізраїль продасть безпілотні літаки, зенітні ракети і системи протиракетної оборони.
Посол Джаваншир Ахундов підтвердив купівлю зброї і зазначив, що Азербайджан потребує її, щоб «звільнити окуповані землі». Дипломат прозоро натякає на Нагірний Карабах, де керують провірменські політичні лідери.
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