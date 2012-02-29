В Україну приїде Рауль Кастро

Голова Державної ради і Ради міністрів Куби Рауль КАСТРО здійснить цього року візит до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із заступником голови Ради міністрів Республіки Куба Маріно МУРІЛЬО сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в Україні очікують на цей візит. «На моє переконання, цей візит стане важливим заходом для поглиблення дружніх відносин між нашими країнами», - сказав він і додав, що з приємністю згадує свій візит на Кубу і зустріч з Раулем та Фіделем КАСТРО.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що після його візиту він з задоволенням може відзначити активізацію двосторонніх відносин. «Я переконаний, що наші відносини вийшли на новий якісний рівень», - сказав він, додавши, що було досягнуто ряд дуже важливих домовленостей, реалізація яких перебуває на його особистому контролі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він розраховує на те, що уряди двох країн забезпечать ефективне виконання цих домовленостей.