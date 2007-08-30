З СІЗО починають відпускати підозрюваних у справі про вбивство Ганни Політковської. Як пише газета "Комерсант", генпрокурор Чайка, який у понеділок заявив про розкриття вбивства, можливо, поквапився.

За даними видання, один з фігурантів вже звільнений, у іншого на момент вбивства журналістки було залізне алібі – він сидів у в`язниці, третій, як з`ясувалося, взагалі був арештований у іншій справі.

Всього, нагадаємо, у справі про вбивство журналістки було арештовано 11 чоловік.

Эхо Москвы