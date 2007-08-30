З СІЗО починають відпускати підозрюваних у справі про вбивство Ганни Політковської
09:22, 30 серпня 2007Політика
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Генпрокурор, можливо, поспішив
З СІЗО починають відпускати підозрюваних у справі про вбивство Ганни Політковської. Як пише газета "Комерсант", генпрокурор Чайка, який у понеділок заявив про розкриття вбивства, можливо, поквапився.
За даними видання, один з фігурантів вже звільнений, у іншого на момент вбивства журналістки було залізне алібі – він сидів у в`язниці, третій, як з`ясувалося, взагалі був арештований у іншій справі.
Всього, нагадаємо, у справі про вбивство журналістки було арештовано 11 чоловік.
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