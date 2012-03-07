На Азарова подали до суду за мову

Мешканець Лисичанська Луганської області Віталій Шведов вимагає звільнення прем`єра Миколи Азарова через незнання української мови.

Відповідний позов до Вищого адміністративного суду він подав 13 лютого, повідомляє Українська правда з посиланням на "Лисичанск как он есть" .

У позові він вимагає від Верховної Ради скасувати постанову від 11 березня 2010 року про призначення на посаду прем`єра Миколу Азарова.

Причиною є невідповідність вимогам законодавства України Азарова в частині володіння державною мовою.

Як відомо, після скасування політреформи, прем`єра обирає і призначає президент за згодою Верховної Ради, припиняє повноваження прем`єра та приймає рішення про його відставку