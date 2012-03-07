Литвин хоче, щоб округи нарізала Верховна Рада

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що саме парламент має затверджувати межі виборчих округів, а не Центральна виборча комісія, як це відбувається нині.

Таку думку він висловив в ефірі Українського радіо.

На переконання голови ВР, аби припинити спекуляції навколо “нарізання округів”, потрібно було б їх сформувати за прикладом проведення виборів у 2002 році.

Водночас, додав він, округи потрібно сформувати з урахуванням тих змін у кількості населення, які відбулися на кожній території.

“Потім публічно винести це на розгляд Верховної Ради і рішенням Верховної Ради, на основі погодження конституційної більшості прийняти рішення”, - сказав В.ЛИТВИН.

Він висловив переконання, що рішення про формування округів, які ухвалюватиме ЦВК, будуть піддаватися критиці, бо дехто з політиків буде стверджувати, що одна частина Комісії “перетиснула іншу”.

Спікер наголосив, що необхідно внести зміни до законодавства і надати парламенту право затверджувати території округів.

“Це було б зроблено публічно, на основі узгодження інтересів представників різних політичних фракцій, що дало б можливість не спекулювати і не застосовувати взаємні звинувачення з цього приводу”, - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що влада має фальсифікувати результати парламентських виборів завдяки законодавчому перерозподілу виборчих округів в Україні.

«За вказівкою Адміністрації Президента, правлячою партією внесено подання до Конституційного Суду (щодо положення закону про одночасне балотування кандидатів у народні депутати за партійними списками та у мажоритарних округах – УНІАН), мета якого - почати процес деформації, ревізії виборчого законодавства. Зараз в Адміністрації Президента відпрацьовані зміни до закону (про вибори народних депутатів – УНІАН), які планують зареєструвати найближчим часом. І для цього депутатам від партії влади доручено підшуковувати в парламенті «тушку». Тобто, не від Партії регіонів – якогось зрадника, який внесе відпрацьований в Адміністрації Президента законопроект щодо змін до виборчого законодавства», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він пояснив, що цими змінами до виборчого законодавства планується ввести прив’язку виборчих округів до регіонів, незважаючи на кількість населення в кожній області. За словами О.ТУРЧИНОВА, зокрема, передбачається зменшити по одному виборчому округу у Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, та збільшити на три кількість виборчих округів у Донецькій області та по одному - у Криму, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.