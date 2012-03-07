Янукович обіцяє іпотеку під 2-3% вже з травня

В Україні з травня ц.р. розпочне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

«З травня почне працювати державна іпотека – програма кредитування під житлове будівництво. Вартість кредиту для людей становитиме не більше 2-3%. Інше компенсує банкам держава. Терміни таких кредитів будуть розраховані на 10-15 років», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що реалізація даної програми дасть змогу «завантажити» будівельні компанії, підняти рівень виробництва будівельних матеріалів, збільшити попит на українську металопродукцію на внутрішньому ринку.

Крім того, програма забезпечення громадян доступним житлом сприятиме економічному розвитку держави.