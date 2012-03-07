Азаров обурився, чому крім нього і Президента, ніхто не працює

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає незадовільною роботу місцевих органів влади з людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

«Ми приділимо особливу увагу, на мій погляд, найбільш слабкій ланці в системі реалізації всіх заходів (щодо соціальних реформ – УНІАН) – це системі місцевої влади. На жаль, ми маємо парадокс: місцева влада, яка стоїть найближче до людей, часто, виявляється, найбільш далеко знаходиться від потреб наших людей», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в Кабмін приходить дуже багато скарг від людей, у зв`язку з чим створюється враження, що в Україні, окрім Президента і уряду, інших органів влади немає.

«Чому люди відразу звертаються до Президента і прем`єр-міністра з тим, щоб привезли дрова або налагодили ліфт, вивезли сміття чи включили опалення? Чому в різних місцевих конторах, приміром, приймальний день усього один в тиждень, і то на півдня? Спеціально створюються черги, спеціально ускладнюється життя тих людей, які змушені звертатися в контори», - сказав М.АЗАРОВ.

Він вважає, що уряд має звернути особливу увагу на ці проблеми.

Глава уряду попросив представників місцевих органів влади максимально спрощувати роботу, зокрема з бізнесом.