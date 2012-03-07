Пшонка обіцяє лікувати Тимошенко - навіть за межами колонії

Німецькі лікарі, які входили до складу Міжнародної медичної комісії з обстеження екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, планують сьогодні зустрітися зі своїми українськими колегами.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, сьогодні відбулася зустріч генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ із делегацією німецьких лікарів. На зустрічі також були присутні віце-прем’єр-міністр України – міністр охорони здоров’я України Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник генпрокурора України Анатолій ПРИШКО та перший заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО.

З німецької сторони участь у заході взяли Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, професор Карл Макс АЙНГОЙПЛЬ, професор Норберт ГААС, а також співробітник Федеративного відомства канцлера Йоахім БЕРТЕЛЕ.

«Німецькі фахівці підтвердили свої наміри сьогодні зустрітися з українськими лікарями, які входили до складу зазначеної медичної комісії, а також із медиками Державної пенітенціарної служби України, що наразі здійснюють лікування ув’язненої», - йдеться у повідомленні.

Професор К.АЙНГОЙПЛЬ повідомив, що вони мають намір передати та обговорити з українськими колегами остаточні висновки щодо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, а також узгодити рекомендації стосовно подальшої реабілітації та лікування пацієнтки.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, діагноз німецьких лікарів фактично підтвердив висновки, що попередньо були зроблені українськими медиками. Вона також зазначила, що усі рекомендації фахівців щодо терапевтичного лікування пацієнтки будуть враховані.

У свою чергу, В.ПШОНКА повідомив представникам німецької делегації, що українська сторона й надалі буде всіляко сприяти тому, аби Ю.ТИМОШЕНКО отримувала необхідне лікування, а у разі потреби - і за межами Качанівської колонії.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що німецькі лікарі у рамках візиту в Україну представлять остаточні висновки обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО 14 лютого.

«Німецькі фахівці, у рамках візиту, планують представити свої остаточні висновки обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, яке відбулося 14 лютого поточного року», - сказано у повідомленні. Інших подробиць ДПтСУ не надала.

14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.