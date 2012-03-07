Рідні Тимошенко, Луценка та Іващенка вимагають зустрічі з Януковичем

Дочка екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія, дружина колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина та дружина колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА Валентина вимагають зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як ідеться у заяві, оголошеній І.ЛУЦЕНКО, «Пане Президенте, Ви несете відповідальність за всі ті рішення, за всі ті безчинства, які чиняться по відношенню до наших близьких і наших рідних. Ми наполягаємо на зустрічі з Вами для того, щоб в особистому спілкуванні задати Вам конкретні запитання».

Автори заяви хочуть почути від В.ЯНУКОВИЧА, «які конкретні кроки Ви готові вчинити на сьогоднішній день, щоб припинити це беззаконня і це безчинство, яке відбувається з нашими близькими».

«Ми вважаємо Вас відповідальним за все, що відбулося на сьогоднішній день з нашими близькими», - йдеться в заяві.

Від Президента рідні Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА хочуть почути, які конкретні кроки він готовий «зробити для того, щоб виправити цю ситуацію з нашими близькими».

Жінки наполягають на тому, щоб зустріч відбулася найближчим часом.

На запитання журналістів, чи знають рідні про те, що вони вимагають зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, Є.ТИМОШЕНКО відповіла, що «це ініціатива наша». За її словами, багато рішень, які стосуються захисту Ю.ТИМОШЕНКО, «приймаємо самі».

Відповідаючи на це ж питання, І.ЛУЦЕНКО сказала, що її чоловік знає про цю ініціативу, але сприйняв її досить скептично, оскільки знає «нашого Президента і його вміння обіцяти і не виконувати обіцянки». За її словами, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що необхідно донести до В.ЯНУКОВИЧА месидж про те, що потрібно «позбутися бажання помститися, позбутися страху перед своїм власним президентським майбутнім, згадати про те, що він є Президентом України, він представляє не себе і не Межигір’я, і не Донецький регіон». «Весь світ дивиться на нього», - заявила І.ЛУЦЕНКО. За її словами, Ю.ЛУЦЕНКО просив передати В.ЯНУКОВИЧУ: «Думай про Україну, не думай про себе, про своє крісло».