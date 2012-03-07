Захист оскаржив вирок Луценку

Адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ сьогодні подав в Апеляційний суд Києва скаргу на вирок Печерського районного суду Києва, винесений екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, яким його було засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це УНІАН повідомив О.БАГАНЕЦЬ, зауваживши, що, маючи досвід прокурорської роботи, не став чекати, коли прийде останній термін подання скарги, визначеної судом першої інстанції, тому надіслав скаргу сьогодні.

За словами О.БАГАНЦЯ, його скарга була зареєстрована в суді, однак, коли саме вона буде призначена до розгляду, сказати не можна, оскільки документ має чималий обсяг і для його вивчення, так само, як для вивчення матеріалів справи Ю.ЛУЦЕНКА, суду потрібен час.