Російський олігарх не бачить реалізатора усіх ідей, якими "вагітна Україна"

Російський олігарх у вигнанні Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ констатує демократичний шлях розвитку України, але темпи розвитку демократії в Україні пов’язує з подіями в Росії.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН, яке опубліковано на сайті агентства.

“Я вважаю, що питання вашого політичного майбутнього вирішене. Україна раз і назавжди увійшла до русла демократичного розвитку. Але, з іншого боку, наскільки швидко вона рухатиметься - залежить, на жаль, у величезній мірі від того, що відбуватиметься в Росії, а не від подій в Україні”, - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що не бачить жодного молодого українського політика, який міг би реалізувати всі ті ідеї, “якими вагітна Україна, які життєво важливі”.

“Я маю на увазі і кардинальне зближення з Європою, і структурну перебудову економіки, болючу для суспільства, але необхідну”, - пояснив Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.