Одіозний митрополит: Перемога Путіна – перемога віри і надії, вірності і любові

Глава Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату митрополит АГАФАНГЕЛ направив привітання новообраному Президенту Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ з перемогою на виборах 4 березня, побачивши в ній торжество над «ворогами Росії».

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії, у своєму привітанні одеський архієрей відзначив, що на виборах «перемогли здорові сили російського суспільства, дано рішучу відсіч Вашим політичним опонентам і ворогам Росії. Перемогли властиві Вам: глибока віра в Бога і надія на Нього, вірність і відданість народу Росії, любов до російської землі, довіра народу, висока духовність і культура, інтелігентність, розсудливість, вміння працювати з людьми».

Глава Одеської єпархії також висловив віру, що «на нинішньому важкому етапі своєї історії народ Великої Росії знов об'єднається навколо Вас, високоповажний Володимиру Володимировичу, свого національного лідера в ім'я Російської державності, в ім'я порятунку сильної, впливової Росії».