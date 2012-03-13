Томенко: політика одного україножера стає політикою влади україножерів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує «україножерство» у нинішній гуманітарній політиці.

Про це він сказав на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він зауважив, що ще донедавна представники Адміністрації Президента говорили про те, що політика Президента, урядовців і всієї влади є патріотичною за винятком одного міністра – міністра освіти і науки, молоді та спорту, політику якого небезпідставно очільники АП називали україножерською.

Водночас, віце-спікер наголосив, що останні заяви В.ЯНУКОВИЧА, в яких він обґрунтував необхідність подальшої роботи Дмитра ТАБАЧНИКА на посаді міністра, посилаючись на таємне опитування, за яким останній має високу підтримку і довіру, викликають як мінімум два запитання.

«Перше запитання: якщо Президент підтримує таку політику, то він несе за неї відповідальність і тоді політика одного україножера стає політикою влади україножерів», - сказав М.ТОМЕНКО.

«І друге запитання стосується того, серед кого проводили вище згадане опитування: серед членів російського уряду, російської церкви чи російського ФСБ, оскільки загальновідоме критичне ставлення українських громадян до діяльності нинішнього міністра освіти і науки, молоді та спорту», - додав М.ТОМЕНКО.