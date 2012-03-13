Томенко: політика одного україножера стає політикою влади україножерів

03:27, 13 березня 2012
Політика
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Заяви Януковича, в яких він обґрунтував необхідність подальшої роботи Табачника на посаді міністра викликають як мінімум два запитання

Микола Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує «україножерство» у нинішній гуманітарній політиці.

Про це він сказав на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він зауважив, що ще донедавна представники Адміністрації Президента говорили про те, що політика Президента, урядовців і всієї влади є патріотичною за винятком одного міністра – міністра освіти і науки, молоді та спорту, політику якого небезпідставно очільники АП називали україножерською.

Водночас, віце-спікер наголосив, що останні заяви В.ЯНУКОВИЧА, в яких він обґрунтував необхідність подальшої роботи Дмитра ТАБАЧНИКА на посаді міністра, посилаючись на таємне опитування, за яким останній має високу підтримку і довіру, викликають як мінімум два запитання.

«Перше запитання: якщо Президент підтримує таку політику, то він несе за неї відповідальність і тоді політика одного україножера стає політикою влади україножерів», - сказав М.ТОМЕНКО.

«І друге запитання стосується того, серед кого проводили вище згадане опитування: серед членів російського уряду, російської церкви чи російського ФСБ, оскільки загальновідоме критичне ставлення українських громадян до діяльності нинішнього міністра освіти і науки, молоді та спорту», - додав М.ТОМЕНКО.

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