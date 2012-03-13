Комітет РЄ констатує зволікання з меддопомогою політв'язням в Україні

Комітет з попередження тортур, негуманного або деградуючого поводження чи покарання Ради Європи стурбований поганим поводженням з ув’язненими опозиціонерами в Україні.

Про це йдеться в оприлюднених сьогодні попередніх висновках Комітету за підсумками візиту до України з 29 листопада по 6 грудня 2011 року.

У попередніх висновках зазначається, що делегація Комітету, зокрема, вивчила, як надавалася медична допомога ув’язненим в Лук’янівському СІЗО колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ та колишньому виконуючому обов’язки міністра оборони Валерію ІВАЩЕНКУ.

“Делегація має висловити свою стурбованість щодо усіх трьох вище перелічених осіб, зокрема, через значні затримки в організації спеціалізованого медичного огляду за межами СІЗО”, - зазначається у попередніх висновках Комітету.

При цьому делегація Комітету зазначила, що Ю.ТИМОШЕНКО та В.ІВАЩЕНКО отримували лише “симптоматичне лікування”.

“Разом з тим, якщо їхня ситуація не покращиться в найближчому майбутньому, буде бажаним додаткове втручання (таке як інфільтраційна терапія, надання корсету чи фізіотерапії), за необхідності – у спеціалізованій медичній установі”, - наголошується у висновках Комітету з попередження тортур Ради Європи, підготовлених ще 6 грудня 2011 року.