Азаров: Ми маємо найвищі ціни за газ у світі - завдяки угодам, які уклала мадам

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що ціна газу, за якою Україна купує його в Росії, найвищою в світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 13 березня, під час зустрічі з представниками іноземних компаній, що працюють в Україні.

«Ми маємо найвищі ціни за газ у світі. Ніхто більше за нас не платить за газ. Завдяки відомим угодам, які мадам уклала з паном ПУТІНИМ», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому український прем`єр двічі підкреслив, що ціна газу для України є найвищою в світі.

«Найвища ціна, повторюю. На вході ми купуємо газ за ціною зараз 518 дол. за тисячу кубометрів. Додайте сюди транспортування, податки і ви одержите абсолютно неконкурентну ціну для нашої промисловості», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні вранці під час спілкування з журналістами прем`єр-міністр України висловив сподівання, що розуміння несправедливості ціни на газ підштовхне Росію до перегляду газових контрактів з Україною.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна веде з Росією тривалі переговори про перегляд газових контрактів, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.