Кожем'якін наступив на мозоль Лавриновичу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив першому заступнику голови ВР Адаму МАРТИНЮКУ зв’язатися з керівництвом пенітенціарної служби, з Генеральним прокурором України і з’ясувати всі обставини, чому народних депутатів України не допускають сьогодні на територію Качанівської колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту.

Перед цим лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН на засіданні парламенту заявив, що сьогодні 30 журналістів допустили в колонію, але в той же час не пускають народних депутатів України, які там є, а це порушення закону України про статус народного депутата України.

За його словами, якщо ситуація не буде з’ясована і депутатів не допустять в колонію, то фракція «буде реагувати адекватно».

У відповідь міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що міністерство «не здійснює оперативне керівництво пенітенціарної служби».

При цьому він пояснив, що «є правила входу до спеціальних установ», в тому числі для народних депутатів України.

За його словами, народні депутати - це не та особа, «яка може зайти в будь-яке приміщення в державі, навіть якщо вона має окремий режим відвідування».

У відповідь А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив: «Шкода, що пан міністр, напевно, після вчорашньої поразки (мабуть, йдеться про те, що вчора на посаду Омбудсмена не підтримана кандидатура Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, яку вважають креатурою О.ЛАВРИНОВИЧА – УНІАН) трохи не може відійти. Але він не знає законодавства, що народний депутат України має право бути присутнім, навіть, на території виправних колоній. Тому, Олександре Володимировичу (звернувся він до О.ЛАВРИНОВИЧА) не треба тут брехати і казати неправду», - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що телефонував Генпрокурору України Віктору ПШОНЦІ з приводу ситуації, але «він не відповідає – сховався». За його словами, також «сховався прокурор Харківської області».

Голова ВР В.ЛИТВИН доручив А.МАРТИНЮКУ зв’язатися з Генпрокурором та керівником пенітенціарної служби з приводу цієї ситуації, «з’ясувати всі обставини і проінформувати ВР».

Через кілька хвилин О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що нібито трьох народних депутатів України все-таки допустили на територію Качанівської колонії.

В той же час А.КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що це не відповідає дійсності, і ніхто з народних депутатів не допущений в колонію.