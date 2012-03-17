Комітет опору диктатурі доручив Турчинову звернутися до Кличка

Турчинов розказав за яких умов може бути підтримана кандидатура Кличка на посаду мера Києва



Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що Комітет опору диктатурі підтримає кандидатуру Віталія КЛИЧКА на посаду мера Києва за умови якщо той вступить до КОД.



Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в п’ятницю в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання чи готова партія «Батьківщина» підтримати В.КЛИЧКА.



О.ТУРЧИНОВ наголосив, що КОД за будь-яких умов висуватиме не тільки єдиних кандидатів-мажоритарників, а й підтримуватиме єдину кандидатуру на посаду столичного мера.

«Буде прийматися всім Комітетом рішення щодо підтримки кандидата в мери Києва, оскільки надто відповідальна позиція Києва в політичній архітектурі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зауважив, що мав розмову з цього приводу з В.КЛИЧКОМ, і той прекрасно розуміє, що йому потрібна підтримка опозиції. «Я б хотів підтримати Віталія. Я мав з ними розмову. Я звернувся до нього за дорученням своїх колег, що треба визначатися і приєднуватися до реальної опозиції і входити до Комітету опору диктатурі», - сказав він.



О.ТУРЧИНОВ наголосив, що В.КЛИЧКО повинен визначитися самостійно, оскільки опозиція має йти єдиним фронтом не тільки під час виборів мера Києва, а й на виборах до ВР. «Я дуже сподіваюся, що Віталій приєднається до Комітету опору диктатурі», - додав О.ТУРЧИНОВ.