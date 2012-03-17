Партія Тігіпка самознищилася

Сьогодні у Києві на другому засіданні ІІ з'їзду партії «Сильна Україна» було ухвалено рішення про об'єднання з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у роботі з'їзду взяли участь 332 делегати від усіх регіональних організацій.

Основне питання, яке розглядав з'їзд, - про консолідацію зусиль партії «Сильна Україна» і Партії регіонів з метою модернізації країни. Делегати з'їзду підтримали пропозиції голови «Сильної України» Сергія ТІГІПКА об'єднати реформаторські зусилля з Партією регіонів.

«З метою об'єднання політичної партії «Сильна Україна» з Партією регіонів заради активізації реформ і модернізації країни, схвалюючи політичну угоду партій та керуючись Законом України «Про політичні партії» та статутом політичної партії «Сильна Україна», ІІ Національний з'їзд політичної партії «Сильна Україна» вирішив припинити діяльність політичної партії «Сильна Україна» шляхом її ліквідації (саморозпуску)», - сказано в рішенні з'їзду.

З моменту оголошення рішення з’їзду припиняється членство в партії усіх її членів, діяльність керівних органів, партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених статутом партії.

Також було прийнято рішення рекомендувати членам «Сильної України» вступати до Партії регіонів, а депутатам місцевих рад від «Сильної України» - узгодити порядок об'єднання з депутатськими групами і фракціями Партії регіонів.